Депутат Гриценко называет преступлением решение Президента

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО называет преступлением решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду Украины.

В эфире программы "Свобода с Шустером" на ТРК “Украина” депутат заметил, что на фоне мирового экономического кризиса делать этого было нельзя: “Втягивать страну в выборы на фоне глубокого и длительного кризиса - это абсолютно неадекватно, безответственно, и, прямо скажем, по своим последствиями это преступление против своей страны”.

Депутат убежден, что Президент, напротив, должен был объединить свои усилия с правительством, парламентом для осуществления важных шагов для уменьшения рисков для страны.

А.ГРИЦЕНКО обратил внимание, что глава государства не только заявил о досрочных выборах, но и прекратил полномочия парламента, что означает то, что парламент уже не сможет работать.

Кроме того, он прогнозирует, что правительство, губернаторы тоже не будут заниматься экономикой, а пойдут на выборы. “Что будет со страной – понятно”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат Украины, представитель фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ также выступил с критикой решения Президента. Он выразил мнение, что было бы целесообразно провести одновременно досрочные президентские и парламентские выборы. Он выразил сожаление, что юридически этого нельзя сделать, за исключением личного согласия В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Президент Украины В.ЮЩЕНКО объявил о прекращении полномочий Верховной Рады Украины 6-го созыва и о проведении внеочередных выборов.

Однако, пока на официальном сайте Президента отсутствует Указ о роспуске парламента.