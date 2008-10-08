Президент Италии поддержал Украину в ее стремлении к ПДЧ

Президент Италии Джорджио НАПОЛИТАНО поддержал Украину в ее стремлении присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО в декабре на саммите стран - членов Альянса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Дж.НАПОЛИТАНО заявил на встрече с главой Украинского государства Виктором ЮЩЕНКО в рамках его визита в Италию.

Главные темы встречи: двусторонние отношения Украины и Италии - в частности, решение проблемных вопросов украинской общины на территории Итальянской Республики; увековечение международным сообществом памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов; перспективы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, последствия грузино-российского конфликта.

Украина в целом удовлетворена состоянием своих двусторонних отношений с Италией, отметил В.ЮЩЕНКО. В то же время он отметил важность дальнейшей активизации украинско-итальянского политического диалога на высшем уровне. «Убежден, что сегодняшняя встреча этому всесторонне будет способствовать», - сказал Президент, пригласив своего итальянского коллегу посетить Украину с визитом.

Со своей стороны, Президент Италии отметил, что в его стране «с большой симпатией наблюдают за Украиной». «Это великий народ, с великими историческими достижениями», - отметил он.

Глава Украинского государства отдельно отметил нашу заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества с Италией. В этом контексте он напомнил, что за последние четыре года товарооборот между Украиной и Италией увеличился почти вдвое - в частности, в первом полугодии 2008 года этот показатель составлял 2,6 млрд. долларов, в том числе экспорт - 1,5 млрд.

Он обратил внимание на актуальность вопроса пребывания в Италии значительной украинской общины - речь идет, в частности, об их легальном трудоустройстве и удовлетворении культурно-образовательных проблем.

Говоря об увековечении миром памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, Президент поблагодарил итальянскую сторону за поддержку Украины во время принятия резолюции в ЮНЕСКО об осуждении Голодомора, а также за активное участие итальянской делегации в ПАСЕ, где сейчас аналогичное решение находится на стадии проработки.

Отметив неизменность евроатлантического курса Украины, Президент выразил надежду, что страны - члены НАТО адекватно подойдут к вопросу предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в декабре этого года. В этом контексте он высоко оценил поддержку Италией решения Бухарестского саммита Альянса по Украине.

В свою очередь, Дж.НАПОЛИТАНО выразил поддержку Украине в ее стремлении присоединиться к ПДЧ на декабрьской встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Также президенты обсудили ситуацию в Грузии. «Мы обеспокоены ситуацией на Кавказе», - отметил Дж.НАПОЛИТАНО. Он отметил важность принципа уважения к независимости и суверенитету любой страны. Президент Украины выразил убеждение, что распространение зоны безопасности на восток является одним из стратегических интересов стран ЕС. Он также подчеркнул важность обеспечения баланса безопасности в регионе Черного моря.