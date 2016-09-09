Проект "Стена": ведется расследование хищения 1,2 миллиона гривен - нардеп

"Когда говорят не только журналисты, но и некоторые политики, что Яценюк украл на проекте "Стена" 4 миллиарда - это просто смешно. Во-первых, 4 миллиарда - это общая смета этой программы, реально выделили 600 млн, не больше. Во-вторых, главным распорядителем этих средств является Госпогранслужба, с которой Яценюк не связан", - сказал Кривенко на круглом столе в Институте Горшенина, передает LB.ua.

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По его словам, есть только одна цифра, в отношении которой существует подозрение и продолжается расследование полиции, - это 1,2 млн гривень.

"Да, там есть фиктивная фирма, которую не нашли по адресу, но сумма - 1 миллион 200 тысяч гривень", - подчеркнул Кривенко.

В мае 2015 года правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий для реализации проекта "Стена". Согласно этому документу, реализация проекта должна занять четыре года (2015-2018) и обойтись в 4,1 млрд гривен. В прошлом году Госпогранслужба должна была получить 990 млн гривен, а этого года - еще 1,2 млрд гривен.

Но депутаты согласовали в госбюджете-2015 выделение 400 млн гривень на проект "Стена" (вся сумма была освоена) и лишь 200 млн гривень в госбюджете-2016.

Как сообщал УНИАН, в августе глава САП Генпрокуратуры Назар Холодницкий заявил, что оснований для объявления подозрения Яценюку нет и его фамилия в деле относительно проекта "Стена" не фигурирует.