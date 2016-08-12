Фамилии Яценюка в деле о проекте "Стена" нет - Холодницкий

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в четверг, 11 августа, в эфире одного из телеканалов.

"Как вы это представляете? Он сам оттуда строительные материалы вывозит? В СМИ сто раз скажут, что человек фигурирует там, и все думают, что так и есть. Но юридические доказательства - это не публикации СМИ", - заявил он.

Холодницкий отметил, что производство было зарегистрировано в апреле по его инициативе. "Сейчас процессуальный прокурор дал указания, будем их выполнять вместе с детективами, надо выезжать на место", - сообщил он.

По словам руководителя САП, по состоянию на 11 августа оснований для объявления подозрения Яценюку в производстве по проекту "Стена" нет.

Напомним, проект "Стена" на границе с Россией в 2014 году предложил экс-премьер-министр Арсений Яценюк, в июне того же года Кабмин одобрил проект.

В 2016 году для реализации проекта Стена предусмотрено 200 миллионов гривен, из которых 60 миллионов уже получено. Кроме того в 2015 году на строительство "Стены" было выделено 400 миллионов гривен, которые были освоены в полном объеме.

Сейчас проект частично реализован только в Харьковской и Черниговской областях. Обустраивать сооружения на границе с Россией в Сумской и Луганской областях планируют в этом году и продолжить в 2017-м.