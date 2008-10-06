Яценюк не хочет, чтобы его в Европе отождествляли с хуторянином

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обсудил с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ широкий круг глобальных проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, их встреча состоялась сегодня в ходе Международной политической конференции, которая проходит в г. Эвиан.

В частности, А.ЯЦЕНЮК и Я.СХЕФФЕР коснулись проблем Грузии, Косово, обсудили «гипотетические последствия» кавказского конфликта в Украине, сотрудничество Украины с НАТО.

«Международная политическая конференция, – сказал А.ЯЦЕНЮК журналистам, - нужна нам, чтобы высказать собственную позицию, чтобы Украину не отождествляли с хуторянским государством».

А.ЯЦЕНЮК также сказал, что мир не готов к встрече с глобальным мировым кризисом. Ни одна организация, по его словам, не может решить этой проблемы, в том числе Международный валютный фонд.

Он отметил, что в целом мир все чаще решает проблемы при помощи личных отношений мировых лидеров. Пример того – Грузия, проблему которой решили лично Президент Франции Николя САРКОЗИ и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а не такие организации, как НАТО, ЕС, ООН, отметил председатель ВР Украины.

Кроме того, в рамках Международной политической конференции А.ЯЦЕНЮК сегодня принял участие в ланч-дебатах для ограниченного круга руководителей государств.

Как передает корреспондент УНИАН, уровень участников ланч-дебатов политической конференции очень высок, в них принимают участие первые лица и руководители государств разных стран. В частности, А.ЯЦЕНЮК отметил, что он доволен результатами дебатов. «Мне очень приятно, что к Украине такой высокий интерес и что с Украиной в Европе связывают большие ожидания», - отметил глава украинского парламента.

Также сегодня вечером в 17.00 по местному времени А.ЯЦЕНЮК проведет незапланированную ранее пресс-конференцию, инициатором которой выступили организаторы Международного политического форума в связи с повышенным интересом к персоне украинского спикера. В пресс-конференции примут участие более ста мировых средств массовой информации.

Как сообщалось, Международная политическая конференция (World policy conference, WPC) проходит в Эвиане (Франция) с 6 по 8 октября 2008 года. Организатор международного форума - французский Институт международных отношений. В конференции принимают участие Президент Франции Николя САРКОЗИ, Генсек НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, экс-генеральный секретарь ООН Кофи АННАН, Президент Швейцарии Паскаль КУШПЕН, а также ряд глав государств и правительств ведущих стран мира. В конференции ожидается участие Президента России Д.МЕДВЕДЕВА.