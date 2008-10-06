В Посольстве РФ называют мифом выдачу российских паспортов в Крыму

В Посольстве Российской Федерации в Украине называют мифом информацию о выдаче российских паспортов в Крыму.

Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, советник-посланник Посольства России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

«Это миф относительно паспортов, он родился не в России, не в Украине. Его забросили из других уголков мира, из других стран», - сказал дипломат.

В.ЛОСКУТОВ отметил, что для того чтобы получить российское гражданство, необходимо приложить много усилий.

«Это очень сложная процедура. Эти документы выдаются российскими учреждениями, а посольство и генконсульство могут только подготовить документы», - сказал он.

«Говорить, что эта проблема существует, что раздают паспорта, это совсем не отвечает действительности», - сказал российский дипломат.