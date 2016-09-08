Потепление отношений с РФ не изменило позицию Турции насчет аннексии Крыма

Об этом заявил министр обороны Турецкой Республики Фикри Ишик во время двухсторонней встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком в Лондоне, сообщили сегодня в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Как подчеркнул Ишик, налаживание отношений Турецкой Республики с Россией никоим образом не повлияет на отношения Турции с Украиной.

"Для нас важно развивать сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. Перспективы этих отношений особенно важны в вопросе стабильности в Черноморском регионе", - отметил глава турецкого Минобороны.