В Киеве Тимошенко имеет вдвое больше, чем Черновецкий

Мандаты депутатов Киевского городского совета получат представители восьми политических партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют окончательные данные, обнародованные Киевской городской территориальной избирательной комиссией в протоколе об итогах голосования в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов Киевского городского совета.

Согласно документу, в Киевсовет попали Блок Юлии Тимошенко, который будет представлять 41 депутат, Блок Леонида Черновецкого – 21 депутат, блок «Наша Украина» - 15 депутатов, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП – 14 депутатов, Киевское городское отделение Партии регионов – 9 депутатов, избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 7 депутатов, Киевская городская организация Социалистической партии Украины – 7 депутатов, Народный блок Литвина – 6 депутатов.

В соответствии с документом, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 354 тыс. 666 избирателей, за Блок Леонида Черновецкого – 186 тыс. 322 избирателя, за блок «Наша Украина» - 127 тыс. 497 избирателей, за Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП – 122 тыс. 432 избирателя, за Киевское городское отделение Партии регионов – 82 тыс. 910 избирателей, за избирательный блок «Гражданский актив Киева» - 57 тыс. 729 избирателей, за Киевскую городскую организацию СПУ – 56 тыс. 975 избирателей, за Народный блок Литвина – 52 тыс. 904 избирателя.

Количество избирателей, которые не поддержали кандидатов в депутаты Киевсовета составляет 45 тыс. 808 человек. Общее количество депутатских мандатов, полученных кандидатами в депутаты Киевсовета от местных организаций партий (блоков), – 120.

Члены КГТИК подписали протокол 4 апреля в 22.30.