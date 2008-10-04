У Мороза уже просчитали сценарий на внеочередные выборы

Секретарь политсовета Социалистической партии Украины Станислав НИКОЛАЕНКО выразил уверенность, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель СПУ сказал на пресс-конференции в Тернополе. Он отметил, что премьер-министр, выставляющий свою кандидатуру на президентские выборы, автоматически стартует с рейтингом 12-14%. “Понятно, что команда Виктора ЮЩЕНКО вынуждена приложить все усилия, чтобы не дать ТИМОШЕНКО такой форы. Вероятнее всего, будет опять внедряться сценарий, когда избирателям навяжут выбор между прозападным прогрессивным кандидатом и неким вороватым пророссийским представителем Востока”, - считает С.НИКОЛАЕНКО. По его мнению, для воплощения этого сценария и задумали перевыборы. “Если они не сделают этого сейчас, то вскоре будет другой повод для роспуска парламента”, - убежден С.НИКОЛАЕНКО.

Он также заявил, что СПУ готова к выборам, хотя ей в случае их объявления еще придется поработать над своим рейтингом.