Обама с Путиным обсудили Украину и Сирию: в Кремле остались довольны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав двух государств прошли "хорошо". Обсуждалась, по его словам, в основном ситуация в Сирии, а также в Украине. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

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Со стороны США на переговорах присутствовал госсекретарь Джон Керри. С российской стороны в переговорах глав государств участвовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. Спустя 70 минут комнату, где проходила встреча президентов, покинули члены делегации.

"Встреча была дольше, чем планировалась. Немного задержались. Обсуждали Сирию, главным образом, и Украину. После этого Обама с Путиным переговорили с глазу на глаз", — заявил Песков журналистам.

На вопрос о том, как прошли переговоры, Песков ответил "хорошо".

"Работа будет продолжена", — добавил он.

Как сообщалось, ранее Барак Обама обсудил ситуацию в Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.