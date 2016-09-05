Обама обсудил ситуацию в Украине с Меркель и Олландом - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого Дома.

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Встреча состоялась в понедельник, 5 сентября, в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

Другие подробности пока не сообщаются.

Как известно, в понедельник утром на полях саммита "большой двадцатки" в Ханчжоу начались двусторонние переговоры президента США Барака Обамы и лидера РФ Владимира Путина. Также состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран - Сергея Лаврова и Джона Керри. Они завершились безрезультатно.