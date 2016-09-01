Новинский говорит, что не знает о подготовке ГПУ представления о снятии неприкосновенности, бежать не планирует

Об этом Новинский сказал журналистам в ходе общения, которое транслировалось на телеканале «112 Украина», после встречи со следователем в Главном следственном управлении Генпрокуратуры.

Депутат заявил, что ничего не знает о том, что Генеральная прокуратура якобы готовит представление о снятии с него неприкосновенности.

«У меня такой информации нет. Если будет такое представление Генпрокуратуры... Я говорю сразу - я никуда не поеду. Я буду жить в Украине и никуда убегать не собираюсь. Я знаю, что совесть моя чиста», - заявил депутат.

Также Новинский сказал, что для представления о снятии депутатской неприкосновенности он не видит никаких причин.

«Нет ни одного дела, которое расследовалось бы с моим участием, где бы мне могли предъявить подозрение», - заявил Новинский.

При этом Новинский утверждает, что не бил митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ (МП) Александра (Драбинко).

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«Была очная ставка с пострадавшим. Я в этом деле прохожу как свидетель. Никаких обвинений в мой адрес не выдвигается. Следователь вел себя корректно, профессионально. Вопросы задавались непровокационные. Поэтому мне пока что не на что жаловаться. Я считаю, что следствие идет в првильному направлении для того, чтобы найти истину в этом деле», - сказал Новинский.

Он также отметил, что у него с митрополитом просто состоялся «разговор на повышенных тонах».

«Почему этому делу митрополит Александр придал такое большое значение, я не знаю. Необходимо спрашивать у него. Два человека встретились, и один другому что-то сказал на повышенных тонах. Сколько таких случаев бывает у нас в стране ежедневно. Разве по каждому нужно проводить расследование и приглашать в Главное следственное управление?», - сказал депутат.

Новинский также отметил, что у него нет конфликта с митрополитом Александром.

«У меня с ним конфликта нет. То, что я его бил, - это неправда», - сказал депутат.

Ранее сегодня интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в ГПУ сообщили, что Генпрокуратура готовит представление о лишении Новинского депутатской неприкосновенности.

По словам одного из источников "Украинской правды", представление готовят в связи с якобы избиением Новинским православного священника.