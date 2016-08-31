Парламенты Польши, Украины и Литвы выступят с совместным заявлением о трагических событиях истории

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

Спикер ВР Андрей Парубий во время брифинга в Варшаве заявил, что он выступил с инициативой подготовить совместное заявление от имени парламентов Польши, Украины и Литвы с оценкой трагических событий, которые произошли на этих землях вследствие действий империалистических режимов прошлого века.

"Я выступил с инициативой, чтобы мы подготовили совместное заявление наших парламентов - и украинского, и польского, и литовского с оценкой тех событий, которые произошли на наших землях. Нет сомнений, что это стало причиной и источником для трагических событий, которые происходили на наших землях. Нет сомнений, что тот же агрессор, который в 39 году проводил репрессии против поляков, украинцев, литовцев, так же сегодня с тем же мотивом империалистическим проводит атаки и проводит агрессивную политику в отношении Украины", - сказал Парубий.

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По убеждению Парубия, «если мы вернемся к традиции давать общую оценку, к традиции искать и определять источник угроз для наших государств, то и Польша, и Литва, и Украина станут сильнее и мощнее, смогут преодолеть недоразумения и разногласия, которые возникали в исторических дискуссиях".

"Я увидел поддержку маршалика Курчинского, завтра утром у меня будет телефонный разговор со спикером литовского парламента. Я надеюсь, что я получу поддержку и от литовского парламента. И я считаю, что когда три парламента, возможно, даже одномоментно примут подобное заявление с оценкой тех событий, которые происходили на наших землях, отмечая, что подобная угроза существует и сегодня, это поможет нам преодолеть те возникшие между нами разногласия и поможет нам стать сильнее ", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши проголосовал за постановление, которым признал события на Волыни в 1943-45 годах "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.