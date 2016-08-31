Штайнмайер выдвинул условия возвращения России в G8

Об этом он заявил в интервью RND.

"Конфликты в Сирии и Украине демонстрируют нашу заинтересованность в том, чтобы не исключать РФ из тесного сотрудничества ведущих экономик мира. Ключ к возвращению в G8 лежит в Москве. То есть если на востоке Украины и в переговорах по прекращению огня в Сирии будет достигнут прогресс, "Большая семерка" сможет обсудить данный вопрос с Москвой", - считает Штайнмайер.

Читайте такжеBild: заявления Штайнмайера по вопросу аннексии Крыма - "насмешка над позицией свободной Европы"Ранее Штайнмайер уже заявлял, что Россия снова может стать членом клуба развитых держав, превратив его из «Большой семерки» в «восьмерку», однако только после урегулирования кризиса в Украине и продолжении сотрудничества с Западом по Сирии.