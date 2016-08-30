Посол Украины в Германии объяснил причины заигрывания Штайнмайера с Россией

Об этом он рассказал в интервью lb.ua.

По словам Мельника, внутренняя ситуация в Германии становится все сложнее, что прежде всего связано с началом избирательной кампании, которая неофициально уже началась. Выборы в Германии пройдут в сентябре 2017 года, однако уже сейчас в рамках действующей коалиции просматриваются серьезные трещины: главным образом, между ХДС нынешнего канцлера Ангелы Меркель и ХСС премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера.

"Для нас реальная опасность заключается в том, что именно в ХСС есть тенденция к, во-первых, гораздо более жесткому курсу в отношении беженцев и миграции в целом. А это, очевидно, также включает скептицизм относительно безвизового диалога с третьими странами", - пояснил посол.

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"Во-вторых, противостояние по линии ХДС-ХСС несет в себе серьезные угрозы для продолжения санкционного режима в отношении России. Не секрет, что тот же Зеехофер ездил в Москву в январе этого года и вел разговор с Путиным о санкциях. И вообще многие политики ХСС выступают за поиск путей нормализации отношений с русскими. У нас такой "крен" вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому и на этом фронте посольство пытается противодействовать такому неутешительному сценарию", - добавил Мельник.

Также активизацией предвыборной борьбы дипломат объясняет изменение позиции главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в отношении РФ.

"Второй блок, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность также в рамках начатого избирательного процесса - это шаткая позиция еще одного члена нынешней правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет вице-канцлер Зигмар Габриель. Мы с большим беспокойством фиксируем за последние три месяца ряд заявлений и призывов как самого лидера СДПГ, так и другого представителя этой партии - главы МИД Франка Вальтера Штайнмайера с чрезмерно примирительным, по нашему убеждению, тоном в отношении России. Речь идет, прежде всего о том, что санкции против Кремля могут быть ослаблены, если будет достигнут прогресс в Минском процессе", - заявил Мельник.

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По мнению посла, «секрет» изменения акцентов в отношении к России очень прост, и он лишь частично обусловлен внешнеполитическими соображениями: скорее всего, лидерами социал-демократов было принято решение (хотя об этом пока никто не говорит публично) попытаться вырваться из роли "младшего партнера" коалиции ХДС/ХСС-СДПГ. Он отметил, что единственный шанс сегодня это сделать - инициировать лево-центристский альянс с двумя оппозиционными силами - Партией левых и Партией зеленых.

Мельник рассказал, как сама Россия в свою очередь пытается повлиять на политическую ситуацию в Германии.

"Речь идет об откровенном заигрывании России как с крайнее левыми, так и с крайней правыми. Мы видим, что партия "Альтернатива для Германии" вновь стремительно набирает популярность. Сейчас ее поддержка колеблется на грани 12-13%. Это очень серьезный показатель - больше, чем каждая из двух оппозиционных сил в парламенте – "левые" и "зеленые" - имеют сегодня", - отметил он.

Также можно говорить о существенном влиянии на русскоязычный электорат - мигрантов из бывшего СССР, "хоть и имеющих немецкие паспорта, но смотрящих каждый день российское ТВ".

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"Их как минимум 2-3 миллиона, поэтому можно себе представить, насколько серьезными могут быть последствия, если Кремлю удастся в полной мере инструментализировать эту часть населения и манипулировать ею в своих агрессивных интересах", - пояснил посол.

По мнению Мельника, Россия очень мощно работает над тем, чтобы еще больше "вбить клин" в немецкое общество, пытаясь сделать все возможное и невозможное, чтобы Меркель не стала снова канцлером.

"Для этого, поверьте, Москва готова использовать любые средства. Поскольку не секрет, что именно Меркель была, есть и будет действительно тем, если хотите, якорем, который надежно держит украинский корабль в бурных европейских водах", - отметил он.

В свою очередь украинская сторона, по словам посла, уже сейчас прекрасно осознает существующие риски от соответствующих политических процессов в Германии для Украины, анализирует их, активно действует и налаживает необходимые контакты.