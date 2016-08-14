Штайнмайер призвал Украину и РФ воздержаться от обострения ситуации

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, размещенном на сайте МИД ФРГ.

«Мы ожидаем, что стороны воздерживаться от каких-либо шагов, которые могли бы привести к дальнейшему обострению ситуации», - заявил он.

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Штайнмайер также подчеркнул, что будет говорить об этом с министром иностранных дел Российской Федерации во время своего визита в Екатеринбург в понедельник.

Он также призвал обе стороны продолжить работу над реализацией Минских договоренностей.

«В течение нескольких недель мы работали над рамочным соглашением по разведению двух конфликтующих сторон. Добиться этого до сих пор не удалось из-за неуступчивости обеих сторон. Несмотря на интенсивные усилия, нет прогресса в ситуации с безопасностью в восточной части Украины», - добавил он.