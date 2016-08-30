ГПУ завершила расследование против экс-министра юстиции Лавриновича

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, Лавринович и его подчиненные подозреваются в совершении растраты бюджетных средств на общую сумму 8,5 млн грн (на то время 1,1 млн долл. США) за безосновательную и незаконную закупку Минюстом услуг юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates (США) под видом необходимости получения правовой помощи при подготовке к рассмотрению дела «Тимошенко против Украины» в Европейском суде по правам человека.

Следователи считают, что фактически растрата бюджетных средств происходила с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства во время судебного рассмотрения дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Читайте такжеЭкс-министру времен Януковича Лавриновичу вернули паспорт для выезда за границу

Против чиновников открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время подозреваемым и их защитникам стороной обвинения объявлено об окончании досудебного расследования и, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, открыты материалы уголовного производства для ознакомления, которое в настоящее время продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи Генпрокуратуры вручили Лавриновичу подозрение по производству относительно служебного подлога и растраты имущества в особо крупных размерах.