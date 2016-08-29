В Кремле заявили, что "нет окончательного подтверждения встречи" Путина, Олланда и Меркель по Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, планируется ли участие президента Украины Петра Порошенко в этой встрече в Китае, пресс-секретарь ответил: "Пока нет окончательного подтверждения этой встречи, ведутся переговоры по дипломатическим каналам".

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На уточняющий вопрос, значит ли это, что нет информации о проведении встречи глав РФ, Германии и Франции, он сказал: «Разве ее кто-то анонсировал?».

На ремарку журналиста, что такая трехсторонняя встреча уже анонсировалась ранее Кремлем, Песков отметил: «И на старуху бывает проруха».

Как сообщал УНИАН, 23 августа пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров трех стран распространила сообщение, что канцлер Германии, президент Франции и президент РФ намерены провести совместную встречу в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гуанчжоу 4-5 сентября для обсуждения ситуации в Украине.

8 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина предложила провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) во время ежегодного саммита "Большой двадцатки".

10 августа Путин заявил, что последние события в Крыму, когда Федеральная служба безопасности РФ обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, является основанием отказаться от встречи в «нормандском формате» в Китае.

17 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «одной из идей» ранее запланированную встречу в «нормандском формате» в Китае во время саммита «Большой двадцатки».