Лавров: взаимодействие США и РФ сдвинет урегулирование в Украине в "нормандском формате"

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри, пишет ТАСС.

Лавров сообщил, что, помимо Сирии, в ходе его переговоров с Керри обсуждалась тема Украины, а также вопросы двусторонних отношений.

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"Ценим заинтересованность США, нынешней администрации США, чтобы помочь сдвинуть процесс выполнения Минских договоренностей, - отметил Лавров. - У нас есть два канала, которые мы регулярно задействуем. Считаем, что эти каналы могут реально помочь тем усилиям, которые предпринимаются в "нормандском формате".

"Мы обсуждали некоторые двусторонние вопросы, их в нынешней ситуации немало, - сказал министр. - Коренные интересы России и США заключаются в том, чтобы мы имели нормальные отношения между двумя государствами, двумя народами. Думаю, что сегодняшняя встреча помогла продвинуться в этом направлении".