УНП проведет акцию «Останови антиукраинское наступление!»

Сегодня, 28 сентября, в областных центрах Украины Украинская Народная Партия проведет акцию «Останови антиукраинское наступление!», направленную против русификации государственной службы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, в последующие дни акцию предусматривается продолжить также в районных центрах.

Причиной для проведения акции стало голосование 19 сентября в 2008 г. в Верховной Раде Украины, во время которого Блок Юлии Тимошенко совместно с Партией регионов и Коммунистической партией поддержал законопроект Виктора ЯНУКОВИЧА «О государственной службе».

В статье 21 этого законопроекта среди квалификационных требований для работников и кандидатов на работу в государственных органах предусмотрено обязательное свободное владение русским языком. То есть, в Украине на работу не будет принят ни один чиновник, который не владеет русским.

«Такие изменения ведут к вытеснению украинского языка из государственных структур. Они противоречат статье 10 Конституции Украины, то есть являются антиконституционными», - подчеркнул лидер УНП, народный депутат Юрий КОСТЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”). "Во время голосования за законопроект Виктора ЯНУКОВИЧА БЮТ, совместно с Партией регионов, предпринял шаг к государственному статусу русского языка», – добавил он.

По мнению депутата, такой «формально не объявленный союз двух крупнейших фракций» является «тем более опасным, что он имеет конституционное большинство».

«В связи с этим вопиющим голосованием УНП хочет привлечь внимание украинских граждан к вопросу политической ответственности блоков, которые шли под демократическими лозунгами. Я убежден: случайных голосований в вопросах, касающихся государственности, не бывает», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.