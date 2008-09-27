Поиски девяти украинцев с затонувшего судна отложили до утра

Спасательная операция по поиску экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Толстой" остановлена до утра, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника Морского координационно- спасательного центра в Варне Павла Бонева.

Он уточнил, что экипаж сухогруза "Толстой" насчитывал 10 человек - девять украинцев и капитана корабля - россиянина. Широкомасштабные поиски с участием вертолета, кораблей болгарских Военно-морских сил, пограничников, спасателей и гражданских судов будут продолжены с восходом солнца. Бонев полагает, что шансы найти уцелевших в кораблекрушении еще есть, температура воды в Черном море 20 - 22 градуса, что "способствует выживанию", особенно если моряки были одеты в спасательные термокостюмы.