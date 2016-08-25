Суд арестовал главного подозреваемого в скандальном убийстве жителя Кривого Озера

Каксообщает корреспондент УНИАН, Ляхвацкий заявил, что с обвинением согласен частично.

Так, с квалификацией по ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий) он согласен, а по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) — нет.

Оба подозреваемых, которых суд арестовал ранее, заявили, что именно Ляхвацкий стрелял в Цукермана.

По предварительным данным, он стрелял в потерпевшего из своего личного, а не табельного оружия.

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Как сообщает николаевское издание "Новости-N", в суде также было отмечено, что у подозреваемого двое детей — одному три года, другому один месяц и пять дней.

Кроме того, от подробных показаний подозреваемый отказался, ссылаясь на плохое самочувствие.

В ходе рассмотрения дела адвокат Ляхвацкого заявила, что считает все обвинения, выдвинутые прокуратурой в адрес ее подзащитного, незаконными и не согласна в полном объеме с обвинением. Таким образом, ее позиция сильно разнится с позицией подзащитного, который частично признает свою вину.

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Ляхвацкий - единственный из троих подозреваемых, которому инкриминируют ч.1 ст.115 (умышленное убийство).

Напомним, ранее до 25 сентября были арестованы старший лейтенант полиции Николай Хоменко и сержант Александр Причипойда.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа при задержании полицейскими скончался 32-летний житель Кривого Озера Александр Цукерман. Как утверждают в полиции, умерший сопротивлялся, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники". Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной областным бюро судебно-медицинских экспертиз 24 августа, он скончался от огнестрельных ранений - на теле погибшего обнаружено как минимум 4 огнестрельных ранения, полученных в результате выстрелов из травматического пистолета так называемым "патроном Флобера".

Смерть жителя Кривого Озера вызвала бунт жителей райцентра, пытавшихся помешать вывозу в Николаев 6 полицейских, вывезжавших по адресу Цукермана. Трое из них на данный момент считаются подозреваемыми, еще трое сотрудничают со следствием.

В итоге состав отделения полиции в Кривом Озере был расформирован и будет набрано заново, также из-за инцидента был заменен начальник Главного управления полиции в Николаевской области.