"Безопасность в Европе под серьезной угрозой": Штайнмайер предсказал новую гонку вооружений

В своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной в пятницу, 26 августа, социал-демократический политик констатирует, что конфронтация между блоками, казавшаяся уже давно преодоленной, стала вновь актуальной, пишет Deutsche Welle.

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По его словам, противоправной аннексией Крыма Россия поставила под вопрос базовые принципы европейской структуры безопасности. Появились новые формы конфронтации, возросла роль новых технологий. "Европе угрожает новая, опасная спираль гонки вооружений", - подчеркнул он. В этой ситуации необходимо поймать Россию на слове и начать новые дебаты о контроле над обычными видами вооружений в Европе, указал Штайнмайер.

Глава МИД ФРГ полагает, что в отношениях с Россией нужно проводить двойную стратегию, совмещая устрашение и ослабление напряженности. При этом Штайнмайер подчеркнул, что предложение о сотрудничестве с Россией должно быть конкретным, иначе "баланс будет потерян".

По словам министра, к миру в Европе в последние два десятилетия относились как к чему-то само собой разумеющемуся. "Сейчас, однако, все вновь поставлено на карту. Между Россией и Западом образовалась глубокая пропасть, и я опасаюсь, что нам не удастся быстро устранить ее, даже прилагая самые серьезные усилия", - полагает Штайнмайер.