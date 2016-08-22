Порошенко: консолидация украинцев как нации является моим главным приоритетом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время торжественной академии «Украинцы мира – Украине», посвященной украинской диаспоре в мире и 25-й годовщине независимости Украины.

«Я хочу подчеркнуть: единство Украины и консолидация украинцев как современной политической нации является моим главным приоритетом... Убежден, история нам никогда не простит, если мы не используем этот момент единения украинцев, чтобы навсегда зарубцевались те раны, которые нанесли обществу политиканы, искусственно раскалывая его», - подчеркнул Порошенко.

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Он подчеркнул, что данные всех социологических опросов демонстрируют фундаментальные изменения в общественном сознании».

«Вопросы единства, соборности, унитарности даже не обсуждаются, индикаторы аж зашкаливают положительными цифрами. Люди гордятся украинским гражданством, люди гордятся государственными символами», - сказал президент.