Поставки летального вооружения Украине должны оставаться на повестке дня - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время XII Совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.

"Нам крайне важно продолжать держать в повестке дня вопрос летального вооружения для Украины", - сказал спикер и подчеркнул необходимость поддерживать украинскую армию.

Читайте такжеСотрудничество между Украиной и США в сфере обороны переходит к стадии длительного партнерства

В то же время он отметил, что дипломатический путь в разрешении ситуации на Донбассе является приоритетным. Хотя, как подчеркнул председатель ВР, украинская армия готова дать жесткий и решительный ответ агрессору на попытки активизировать боевые действия на востоке Украины.

Ранее посол Валерий Чалый заявил, что вопрос поставок летального оружия в Украину из США может быть еще раз рассмотрен после президентских выборов в Соединенных Штатах.