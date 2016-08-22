Поставки летального вооружения Украине должны оставаться на повестке дня - Парубий
Украина должна продолжать настаивать на предоставлении ей странами Запада летального вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время XII Совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.
"Нам крайне важно продолжать держать в повестке дня вопрос летального вооружения для Украины", - сказал спикер и подчеркнул необходимость поддерживать украинскую армию.
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В то же время он отметил, что дипломатический путь в разрешении ситуации на Донбассе является приоритетным. Хотя, как подчеркнул председатель ВР, украинская армия готова дать жесткий и решительный ответ агрессору на попытки активизировать боевые действия на востоке Украины.
Ранее посол Валерий Чалый заявил, что вопрос поставок летального оружия в Украину из США может быть еще раз рассмотрен после президентских выборов в Соединенных Штатах.