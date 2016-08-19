Путин в оккупированном Крыму: Киев направил РФ ноту протеста из-за "незваного гостя"
МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием 19 августа с.г. на территории Украины президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
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«Очередное посещение должностным лицом Российской Федерации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые являются неотъемлемой частью Украины, свидетельствует о продолжающемся пренебрежение российской стороной Уставом ООН, Резолюцией ГА ООН А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Бакинской Декларации и резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, другими принципами и нормами международного права», - отмечается в сообщении.
Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованных пребываний российских должностных лиц на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь. Попытки чиновников России интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными.
Российскому внешнеполитическому ведомству отправлено соответствующую ноту протеста, подчеркивается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, где провел заседание с членами Совета безопасности РФ.