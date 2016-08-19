Из-за визита Путина в Крым Киев подготовил ноту протеста
Министерство иностранных дел Украины подготовило и в ближайшее время направит ноту протеста по факту визита президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.
Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
«Сегодняшний визит говорит о длительном пренебрежении российской стороной нормами международного права, устава ООН, резолюции Генеральной ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и законодательством Украины», – отметила Беца.
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Она также назвала попытку российских чиновников интерпретировать такие визиты как внутригосударственные поездки «никчемными» и такими, которые «перечат международному праву».
«Будем продолжать предпринимать действия политико-правовые для возвращения Крыма, для его деоккупации», – добавила пресс-секретарь МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, Путин прибыл в аннексированный Крым и провел совещание с членами Совета безопасности.