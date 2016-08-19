Разработчик системы е-декларирования опроверг заявление депутатов о взломе

Народный депутат из фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко и народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявили, что хакеры взломали базу Национального агентства по предотвращению коррупции, где чиновники должны размещать свои электронные декларации о доходах.

Они заявили, что в государственном реестре электронных деклараций зарегистрировано фальшивую декларацию от имени члена НАЗК Руслана Рябошапки, в которой сообщается о получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой компании.

"Во время анализа системы ООО «Миранда» оказалось, что разработана впопыхах... эта система не отвечает этим требованиям", - сказал Геращенко.

Компания-разработчик опровергла факт наличия бреши в системе.

"Это не хак. Профанация. Система находится в опытной эксплуатации. Разрешено использование тестовых ключей ЭЦП", - написал представитель "Миранды" Михаил Кавун на своей странице в Facebook.

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По его словам, эта возможность будет автоматически заблокирована при переходе системы в промышленную эксплуатацию, который должен состояться 1 сентября.

"Алгоритм взлома прост: выписывают на сайте ИИТ тестовый ключ на Рябошапко и подают декларацию. При запуске системы в промышленную эксплуатацию использование тестовых ключей отключается", - пояснил представитель компании-разработчика.

Как сообщал УНИАН, 15 августа глава НАЗК Корчак Наталья заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования. Вместе с тем эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации.

В Госспецсвязи заявили о невозможности проведения сертификации системы электронного декларирования из-за недостатков, допущенных и не исправленных разработчиками этой системы.

18 августа глава НАЗК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должна выдать сертификат технической безопасности для е-декларирования до 31 августа.

Также она уточнила, что чиновники будут подавать электронные декларации о доходах с 1 сентября.