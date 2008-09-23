Украине «сватают» договор коллективной безопасности с Россией

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наиболее эффективная организация безопасности для Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил генеральный секретарь ОДКБ Николай БОРДЮЖА.

«Я многократно говорил, что с точки зрения действия государства по обеспечению безопасности, Украина очень серьезно связана с государствами постсовестского пространства, прежде всего Россией», - сказал Н.БОРДЮЖА.

В частности, он отметил, что у обеих стран единая военная школа, армия эксплуатирует одну и ту же военную технику, кроме этого Украина не может эффективно бороться без участия соответствующих специальных служб РФ с незаконным распространением наркотиков, нелегальной миграцией.

«Я считаю, что наиболее разумное и менее затратное – это участие Украины в системе коллективной безопасности, создаваемой государствами бывшего Советского Союза, то есть в рамках ОДКБ», - подчеркнул он.

По словам Н.БОРДЮЖЫ, для этого нужно только желание политической элиты и понимание того, что, взаимодействуя с соседними государствами, можно построить эффективную систему безопасности, а «не с государством, которое находится от Украины за тысячи километров».

Он отметил, что для вступление в ОДКБ нет таких условий, которые ставят представители НАТО.

«Нужно желание и соблюдение некоторых чисто процедурных вопросов, которые регламентированы соответствующими документами ОДКБ по приему того или иного государства в организацию», - добавил Н.БОРДЮЖА.

Справка УНИАН. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политический союз, созданный бывшими советскими республиками на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Договор продлевается автоматически каждые пять лет.