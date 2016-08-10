Апелляционный суд оставил Ефремова под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий коллегии судей палаты по уголовным делам Апелляционного суда Киева Виктор Глиняный.

“Апелляционную жалобу адвокатов подозреваемого Ефремова оставить без удовлетворения, постановление Печерского районного суда Киева оставить без изменений”, - говорится в решение суда.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал Ефремова на 2 месяца без права внесения залога.

Защита экс-«регионала» обжаловала это решение.