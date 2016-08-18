Bild: заявления Штайнмайера по вопросу аннексии Крыма - "насмешка над позицией свободной Европы"

Об этом говорится в материале немецкой газеты Bild, которая раскритиковала выступление министра иностранных дел Германии в российском Екатеринбурге, передает Deutsche Welle

Газета назвала выступление чиновника "наиболее российской речью", с которой когда-либо выступал немецкий министр иностранных дел.

"Российские сигналы не всегда легко "просчитать", - цитирует Bild выступление Штайнмайера. - Возьмем хотя бы Крым. Сначала речь шла о силах самообороны, потом появились так называемые "зеленые человечки", а потом речь шла о "спецслужбах". Что из этого мы должны понять? Когда мы должны начать волноваться?".

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По мнению издания, вряд ли можно настолько неправдоподобно с исторической точки зрения представить процесс аннексии Крыма, которая противоречила всем нормам международного права.

"Практически сразу ни у кого не возникло сомнений, что речь шла о вооруженном, масштабном нападении на суверенное государство, - пишет Bild. - То, что немецкий министр спрашивает российскую публику, нужно волноваться, когда Россия отправляет танки катиться территорией независимого государства, звучит как насмешка над единой позицией свободной Европы, которая заключается в том, что границы нашего континента больше никогда не должны меняться с применением силы".

Комментируя высказывания Штайнмайера о том, что он считает "опасным враждебное отношение Запада к России", немецкий таблоид отмечает, что сейчас Россия, вне всякого сомнения, ведет в Европе "гибридную войну".

Российские спецслужбы, как отмечает Bild, атакуют компьютерные системы Бундестага, распространяют ложную информацию и дестабилизируют ситуацию в столице Германии, как в случае с выдуманной историей про "девочку Лизу", которую якобы изнасиловали беженцы. "Есть только одна возможность не замечать враждебности между Россией и Западом - надо закрыть глаза", - указывает газета.

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В целом газета Bild оценивает речь министра иностранных дел как "неслыханное передергивание истории, которое идет на пользу только Кремлю и дружбе между Социал-демократической партией Германии и Левыми, которые с большой симпатией относятся к России и видят зло прежде всего в НАТО".

С речью перед студентами Уральского федерального университета Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в понедельник, 15 августа. В ней он дал оценку состоянию и перспективам германо-российских отношений. Министр, в частности, выразил обеспокоенность взаимным снижением интереса обществ обеих стран друг к другу и высказался за необходимость открыто задавать вопросы, которые помогут понять позицию другой стороны. Среди прочего, он имел в виду отношение россиян к Европе, разногласия относительно актуальных проблем в сфере европейской безопасности, проблемы массовой миграции и урегулирования конфликта в Сирии.