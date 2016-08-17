Климкин: для утверждения посла РФ в Украине между странами должна быть положительная динамика

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире 5 канала.

"Давайте представим себе, теоретически, все же, на сегодня, вот в ближайшие дни приезжает российский посол. Сможет он реально работать... в сегодняшних условиях? Ну если он скроется в посольстве и оттуда не будет выходить, но это на самом деле не посол. Поэтому, я говорю, что дело не в кандидатурах, и не в других вопросах. Назначение послов должно быть частью позитивной истории, положительной динамики. На сегодня ни одной положительной истории мы реально не видим. Поэтому давайте говорить о содержании. А если у нас есть форма, давайте сохранять форму для того, чтобы помогать гражданам. Она работает, а все остальное - это уже политика, и политика, опять таки, должна быть частью позитивной истории", - заявил Климкин.

Читайте такжеМедведев допустил возможность разрыва дипотношений с Украиной

Также министр отметил, что в настоящее время между государствами нет отношений на уровне "правительственной площадки".

"С Сергеем Лавровым я встречаюсь во время нормандских встреч - министерских. Это фактически основной элемент какого-то общения при поддержке Франка-Вальтера Штайнмайера и сейчас Жан-Марка Эро, и фактически это единственный элемент как это происходит. Больше у нас каких-то межправительственных постоянных отношений или элементов этих отношений просто нет", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил Михаила Зурабова с должности посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Сергей Торопов.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом в Украине.

3 августа заместитель министра по вопросам европейской интеграции МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что вопрос утверждения нового посла РФ в Украине снят с повестки дня.

4 августа Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Украина решила снизить уровень дипломатического представительства РФ в Киеве.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что неутверждение в Украине Бабича послом России не говорит о разрыве дипломатических отношений с РФ.