В культурном Центре Украины в Москве сорвали лекцию о независимости Украины.

Как сообщили УНИАН сотрудники Центра, сегодня в их здании на Арбате должна была пройти лекция доктора филологических наук, профессора Антона Антонова-Овсиенко ”З історії незалежності України”.

Однако в здание ворвались представители молодежного крыла российской партии власти «Единая Россия», которые сорвали мероприятие.

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По словам сотрудника Центра, в аудитории, где проводилась лекция, висит карта Украины, где оккупированные части обозначены как украинские, и портрет президента Украины. Однако радикалы начали скандировать «Крым — это Россия!», задавать провокационные вопросы и тем самым сорвали мероприятие.

Кроме того, перед зданием Центра проходил одиночный пикет, участник которого поочередно держал плакаты с надписями: «Позор тем, кто оправдывает терроризм», «Свободу Мирославе Бердник» (пророссийский блоггер, допрошенный сегодня сотрудниками СБУ в Запорожье - УНИАН).

Сотрудник культурного Центра подчеркнул, что Центр не занимается политической деятельностью и подобные провокации недопустимы.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Москвы вернула в следственный комитет дело против директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной из-за допущенных при производстве предварительного следствия нарушений.