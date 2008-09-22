Луценко придумал, как очистить ГАИ от взяточников

Министерство внутренних дел планирует перевести на контрактую основу службу в Государственной автомобильной инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня в Полтаве на расширенной коллегии МВД с участием премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мы переводим ГАИ на контрактную службу. Причем 2-3 звонка о некорректном поведении - и контракт разрывается», - сказал министр, добавив, что сотрудник переводится в другое подразделение.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, «это единственный метод прочистить ряды (имеется в виду от сотрудников ГАИ, которые берут взятки или недобросовестно относятся к исполнению служебных обязанностей, – УНИАН)».