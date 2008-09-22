Тимошенко расставила приоритеты: сперва коалиция, кресла - потом
14:03, 22 сентября 2008Политика
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Премьер дала брифинг в Полтаве
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что все назначения в Верховной Раде Украины должны осуществляться лишь после создания коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Полтаве.
«Любая ситуация с назначениями в парламенте, в том числе это касается и должности председателя Верховной Рады, может решаться лишь после того, как закончится весь процесс формирования коалиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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