Тимошенко должна встретиться с Путиным - СМИ

В конце сентября в Москве запланирована встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Об этом сообщает российское издание «Независимая газета» от 22 сентября.

«На конец сентября в Москве запланированы переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве между Украиной и Россией. Делегации на переговорах, как ожидается, возглавят премьер-министры Владимир ПУТИН и Юлия ТИМОШЕНКО», - сообщает издание.

Отмечается, что украинское правительство опасается новых торговых войн и провала переговоров об условно льготных ценах на газ.

Как ранее сообщалось, правительство РФ планировало ввести ограничения на импорт отдельных видов украинских товаров. Официально такие меры объяснялись необходимостью защиты российского рынка в условиях вступления Украины в ВТО.