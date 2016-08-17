Советник Порошенко рассказал, когда могут объявить седьмую волну мобилизации

Не исключено, что в случае эскалации боевых действий на востоке в Украине объявят седьмую волну мобилизации, однако пока нет оснований для такого решения. Об этом заявил советник президента и советник министра обороны Украины Юрий Бирюков, сообщает "5 канал".

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"Если на фронте действительно будет обострение, будет объявлена седьмая волна мобилизации", – отметил он.

Кроме того, советник президента добавил: "Если такое произойдет, то в первую очередь под призыв попадут военнослужащие первой очереди резерва, которые уже прошли АТО. Они быстрее встанут в ряды защитников на фронте и не потребуют длительного времени на обучение".

В то же время Бирюков отметил, что пока не фронте не наблюдается определенного радикального обострения. "Сильного напряжения на сегодня не заметно", – заявил он.

Напомним, 16 августа стало известно, что Генштаб готовит проект указа президента относительно увольнения с военной службы военнослужащих, мобилизованных во время шестой очереди.

Как сообщалось, шестая волна мобилизации прошла летом 2015 года. В Генштабе ВСУ в июне заявляли, что планируют уволить в запас военных 6-й волны мобилизации в августе-сентябре, однако сроки будут зависеть от обстановки, которая будет на время принятия соответствующего решения.