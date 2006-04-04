Итоги выборов в Херсоне

По результатам выборов в Херсонский областной совет прошли 8 политических партий и блоков.

Такие данные занесены в официальный протокол Херсонской областной территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Херсонского облсовета, копию которого имеет корреспондент УНИАН.

Согласно документу, в Херсонском областном совете Партию регионов будут представлять 30 депутатов, Блок Юлии Тимошенко – 19, “Народный Союз Наша Украина” – 9, Коммунистическую партию Украины – 7, Народный блок Литвина – 6, Социалистическую партию Украины – 5, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 5 и Коммунистическую партию рабочих и селян – 4 депутата.

По результатам выборов, за кандидатов в депутаты Херсонского облсовета от Партии регионов проголосовало 125 тыс. 995 избирателей, за БЮТ – 81 тыс. 585, за НСНУ – 40 тыс. 175, за КПУ – 27 тыс. 706, за Народный блок Литвина – 23 тыс. 940, за СПУ – 21 тыс. 935, за Блок Н.Витренко – 22 тыс. 107, за КПРС – 18 тыс. 119 человек. Всего в голосовании приняли участие 553 тыс. 162 жителя Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, 9 января Херсонский областной совет увеличил количественный состав сессии нового созыва до 85 депутатов. Комментируя это решение, председатель Херсонского областного совета Владимир ХОДАКОВСКИЙ подчеркнул, что при определении количественного состава орган местного самоуправления исходил из численности населения области. «Учитывая то, что у нас нет даже 1,5 млн. (жителей – УНИАН), депутаты определились на нормальной, средней цифре 85», - сказал он.

Сессия Херсонского областного совета четвертого созыва насчитывала 63 депутата. В Херсонской области проживает около 1,2 млн. человек.