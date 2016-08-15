"Мы готовы на компромиссы": Геращенко прокомментировала слова Лаврова о влиянии России на боевиков

Украина давно требовала от Кремля повлиять на боевиков в вопросе освобождения заложников - и уже есть некоторые сдвиги, написала на своей странице в Facebook Геращенко.

"Лавров обещает настраивать подконтрольных РФ ОРДЛО на конструктивный лад. Мы уже давно требуем от РФ повлиять на боевиков в вопросе освобождения заложников: прекратить мучить семьи, шантажировать Украину и освободить незаконно удерживаемых. Потому что в вопросе заложников все зависит от воли Москвы, а не оккупированных Донецка и Луганска, к сожалению", - говорится в сообщении.

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Геращенко отметила, что Украина готова идти на уступки и уже достигла определенных сдвигов в отношении пленных украинцев в "ДНР" и "ЛНР".

"Мы готовы на компромисс в этом вопросе и работаем. Из важного: это подтверждение ОРДО , что они удерживают 45 украинцев (в подавляющем большинстве в этом подтвержденном ими списке - военные), и первый за 2 года допуск до пленников представителей ООН (мы настойчиво добивались допуска международных гуманитарных миссий, на следующей минской встрече 26 августа вновь будем требовать допуск МККК (Международного Комитета Красного Креста) в тюрьмы и к поиску пропавших без вести)", - написала Геращенко.

По ее словам, готовность к конструктивному диалогу Россия лучше всего может показать прекращением огня на Донбассе и освобождением заложников.

"Мы над этим работаем", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пообещал, что РФ окажет влияние на террористов из "ЛНР" и "ДНР", чтобы они заняли конструктивную позицию.