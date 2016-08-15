В Кремле обещают настроить боевиков на Донбассе "на конструктивный лад"

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пообещал, что РФ окажет влияние на террористов из "ЛНР" и "ДНР", чтобы они заняли конструктивную позицию.

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"Россия свою часть пути (в выполнении Минских договоренностей - ред.) обязательно пройдет и будет настраивать "ДНР" и "ЛНР" на конструктивный лад", — цитирует Лаврова Русская служба ВВС.

Штайнмайер со своей стороны подчеркнул, что Минские договоренности - ключевая часть процесса мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Выступая перед российскими студентами, немецкий министр добавил, что Россия и Германия должны и дальше поддерживать диалог.

"Мы должны и дальше вести этот диалог в серьезной, уважительной и прагматичной форме. В первую очередь этот диалог должен быть нацелен на поиск конкретных решений", - сказал Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержания группы "диверсантов".

В связи с этим российский лидер заявил об отказе РФ принять участие в переговорах в нормандском формате, которые были запланированы в рамках саммита "большой двадцатки" в Китае.

После этого секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что "Россия планомерно готовится к обострению ситуации и срыву минских соглашений".