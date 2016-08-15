Порошенко обсудит с Меркель и Олландом обострение ситуации в Крыму и заявления Путина - вице-премьер

Об этом в эфире Громадського рассказала вице-премьер министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Они будут обсуждать обострение ситуации в оккупированном Крыму и заявления президента РФ Владимира Путина.

«Мы пока не видели никакой резкой реакции со стороны лидеров Европы и США на заявления Путина о ненужности нормандского формата. Будем надеяться, что после переговоров Порошенко с Меркель и Олланда будут заявления о недопустимости выхода из нормандского формата. Будем ожидать», — анонсировала Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, лидеры стран Запада должны получать информацию из оккупированного Крыма непосредственно от своих представителей на местах. Для этого Украина просит международные организации разместить наблюдателей на территории полуострова.

«Мы уже довольно долго настаиваем на допуске разнообразных организаций на территорию Крыма. Это представители и ОБСЕ, и Совета Европы, и ООН. Для того, чтобы они мониторили ситуацию с крымскими татарами и с украинским меньшинством, кто не согласен с оккупационным режимом», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

«Нам чрезвычайно важно, чтобы международные организации присутствовали на местах. И хотелось бы более целостной и однозначной поддержки наших зарубежных партнеров, чтобы эти миссии были посланы. И чтобы только на основе этой информации международные лидеры делали свои выводы», — добавила вице-премьер.