Латвия поддерживает Украину в стремлении возобновить переговоры в "нормандском" формате
Министерство иностранных дел Латвии поддерживает Украину в стремлении к деэскалации ситуации вокруг Крыма и возобновлению переговоров в "нормандском" формате.
Об этом сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
По его словам, он побщался по телефону с главой украинского МИДа Павлом Климкиным.
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"В телефонном разговоре с украинским коллегой Павлом Климкиным выразил поддержку усилиям Украины по деэскалации ситуации и возобновлению переговоров в нормандском формате", - написал он.
Напомним, 11 августа Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах, пока Украина "не откажется от политики террора и провокаций".
После провокативного заявления Федеральной службы безопасности РФ о задержании "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла в продолжении переговором в "нормандском" формате.
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Под "нормандским" форматом подразумеваются дипломатические переговоры группы высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Начало переговоров в таком формате было положено на встрече глав МИД 4 стран в июне 2014 года в Нормандии (Франция) во время празднования 70-летия высадки союзников в ходе Второй мировой войны.