РФ отказывается от переговоров в "нормандском" формате до "позитивных подвижек со стороны Киева"

Об этом говорится в сообщении российского МИД.

"Как отметил Президент В. Путин 10 августа, в нынешних условиях и до тех пор, пока мы не увидим каких-либо реальных позитивных подвижек со стороны Киева, его отказа от политики террора и провокаций, вряд ли имеет смысл проводить встречи в "нормандском формате", тем более в начале сентября в Пекине, о чем еще недавно просил П.А. Порошенко", - говорится в заявлении.

Читайте такжеМИД РФ "предупредил" Киев и Запад, что "гибель" российских военных в Крыму "без последствий не останется"

Ранее сегодня президет Порошенко поручил МИД организовать телефонные разговоры с руководством Германии и Франции в "трехстороннем нормандском формате", запросить разговоры с вице-президентом США, президентом Европейского Совета Дональдом Туском и инициировать разговор с президентом РФ Путиным.

Как известно, после вчерашней провокации ФСБ об "украинских диверсантах" в Крыму Владимир Путин заявил, что не видит смысла в "нормандском" формате.