В СНБО рассказали, что сдерживает Россию от развертывания нового этапа военной агрессии против Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

Как заявил Турчинов, заседание Совета безопасности Российской Федерации является продолжением раскрутки грязной провокации против Украины, начатой вчера ФСБ России и президентом РФ Путиным.

Секретарь СНБОУ выражает убеждение, цель таких действий очевидна - перечеркнуть мирный путь прекращения агрессии и освобождения оккупированных территорий, усилить эскалацию и создать предпосылки для обострения конфликта и дальнейших агрессивных действий России.

«Единственное, что сегодня сдерживает развертывание нового этапа военной агрессии против нашей страны, - это понимание кремлевским руководством неизбежности больших потерь от противостояния с нашей армией», - считает Турчинов.

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«Сегодня наши Вооруженные силы, Национальная гвардия и другие воинские формирования - это главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины», - отметил секретарь СНБО, подчеркнув, что это также главный аргумент сохранения безопасности в Европе.

«Именно поэтому необходимо должным образом поддерживать и финансировать нашу армию и, несмотря на противодействие многих популистов и предателей с депутатскими мандатами, обеспечить исполнение оборонного бюджета текущего года и сформировать достойный бюджет сектора безопасности и обороны на следующий год», - убежден Турчинов.

«Наши враги должны понимать, что они никогда не поставят Украину на колени», - резюмировал он.