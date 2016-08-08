Российская партия "Яблоко" о "проблеме" Крыма: РФ стала страной с непризнанными границами

Об этом руководители партии "Яблоко" заявили на пресс-конференции в Москве в ходе презентации программы партии на выборы в Госдуму, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

«Позиция нашей партии абсолютно определенная: данную проблему (Крыма) необходимо разрешить. К сожалению, она была создана в силу того, что были нарушены договорённости, результатом чего стало серьёзное положение самого Крыма и очень тяжёлое социально-экономическое положение нашей страны как следствие предпринятых санкций, а затем введённых антисанкций», - сказала председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Она подчеркнула, что усилия дипломатии послевоенной эпохи были приложены, чтобы урегулировать вопрос о границах. По словам Слабуновой, сейчас проблема границ стала актуальной для мирового сообщества, и «мы являемся страной с непризнанными границами».

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Как заявила Слабунова, «ситуацию оставлять так нельзя».

В свою очередь, один из лидеров партии Григорий Явлинский отметил, что были нарушены все международные правила.

«Мы стали государством с непризнанными границами, меня как российского политика это не устраивает, как и не устраивает, что против моей страны вводят санкции все кому не лень. От этого падает уровень жизнь в моей стране», - сказал Явлинский.

Он заявил, что жители Крыма стали гражданами с ограниченными правами по сравнению со странами Европы.

«Я считаю совершенно неприемлемыми конфронтацию, войну и провокацию, в том числе на Донбассе, против соседнего независимого государства под названием Украина», - подчеркнул Явлинский.

По его словам, в связи с этим «Яблоко» считает необходимым признать, что «это было сделано вне международных правил», и нужна международная конференция «со всеми заинтересованными сторонами - Украиной, Россией, Евросоюзом, странами-гарантами по Будапештскому меморандуму - Великобританией, США и Россией, видимо, также Турцией и другими заинтересованными странами в этом урегулировании».

Как сказал Явлинский, такая международная конференция должна выработать дорожную карту для разрешения проблемы Крыма.

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В свою очередь депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков отметил, что не стоит думать, что в РФ однозначное мнение по Крыму. Он сообщил, что во время встреч с избирателями объясняет пенсионерам, как Крым (оккупация полуострова Россией – УНИАН) повлиял на цены, зарплаты и пенсии.

«Я вас уверяю, никаких проблем нет. Одни только провокаторы орут. Эта позиция («Яблока») приемлемая и проходная с точки зрения получения результата на выборах», - сказал Гудков.