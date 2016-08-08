Тука пояснил ограничения оккупантами движения на админгранице с Крымом

10:10, 08 августа 2016
Общество
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Ограничения движения на границе с оккупированным Крымом связаны с российскими военным учениями. 

фото УНИАН

Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"По той информациикоторая есть у меня, сегодня разговаривал с Виктором Назаренко, это глава пограничной службыон мне рассказалчто оккупационная власть в Крыму начала так называемые военные учениякоторые проходили именно возле линии разграниченияПо информации с той сторонычтобы не подвергать опасности гражданское население, была прекращена деятельность пропускных пунктовНи про какие провокационные действия со стороны украинской стороны речи нет вообщеэто абсурд полный", - сказал он. 

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Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. Пропуск тех, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют. 

Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар". 

Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков. 

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