Тука пояснил ограничения оккупантами движения на админгранице с Крымом

Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"По той информации, которая есть у меня, сегодня разговаривал с Виктором Назаренко, это глава пограничной службы, он мне рассказал, что оккупационная власть в Крыму начала так называемые военные учения, которые проходили именно возле линии разграничения. По информации с той стороны, чтобы не подвергать опасности гражданское население, была прекращена деятельность пропускных пунктов. Ни про какие провокационные действия со стороны украинской стороны речи нет вообще, это абсурд полный", - сказал он.

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Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан. Позже движение через пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" в направлении Крыма восстановили. Пропуск тех, которые возвращаются с оккупированного полуострова, российские правоохранители не осуществляют.

Также в ГПСУ напомнили, что проехать в обоих направлениях граждане могут через КПВВ "Чонгар".

Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков.