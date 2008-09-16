Черномырдин: чего к этим рукам прокремлевским привязались?

Посол России в Украине Виктор Черномырдин называет спекуляциями слухи о том, что возможная коалиция БЮТ и Партии регионов станет "прокремлевской". Такое мнение он высказал на пресс-конференции во вторник в Киеве.

"Сейчас любой повод - сразу прокремлевская рука. И чего к этим рукам привязались? Никакие мы руки никуда не протягиваем, протягиваем только для помощи", - сказал Черномырдин.

По его словам, все эти слухи возникают "от слабости и небольшого ума некоторых украинских политиков". По мнению посла, украинский народ сам проанализирует и сделает выводы по поводу причин распада демократической коалиции в Верховной раде.

По убеждению российского посла, Украине и России сейчас больше следует беспокоиться о торгово-экономическом сотрудничестве. "Мы за нормальные, прагматичные отношения с Украиной", - сказал Черномырдин.

Виктор Черномырдин пока не подтверждает информации о запрете въезда в Россию некоторым украинским политикам и бизнесменам. Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые украинские политики и бизнесмены не смогут въехать в Россию после того, как власти Украины запретили въезд в страну некоторым российским политикам и депутатам Госдумы.

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