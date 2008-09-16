У Ющенко говорят, что Тимошенко контактирует с российскими кураторами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на восстановление демократического большинства в Верховной Раде Украины и его работу по реализации национальных интересов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ.

«Президент Украины неоднократно отмечал, что он является сторонником существования демократического большинства в парламенте. Ведь именно такое большинство может быть способным реализовать курс на европейскую интеграцию Украины и ее демократическое развитие», - отметил он.

По словам представителя Секретариата, основой для такого большинства вполне может стать союз “Нашей Украины-Народной Самообороны”, Блока Юлии Тимошенко и Блока Владимира Литвина, о чем в последнее время говорят политики.

«Однако создание такого союза должно быть лишено лукавства и происходить на основе искренних отношений, а не служить дымовой завесой для других, управляемых из-за украинской границы, сценариев», - предостерег А.КИСЛИНСКИЙ.

По его информации, сейчас не прекращается работа над созданием коалиции БЮТ и Партии регионов (с возможным привлечением Коммунистической партии, в частности, для внесения изменений в Конституцию для создания в Украине парламентской республики). Продолжаются также контакты премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с ее российскими кураторами.

«Представители российских политических кругов не только публично приветствовали возможность создания коалиции БЮТ-ПР, но и попробовали подготовить почву для восприятия такой коалиции в Европе», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

«Эти усилия не нашли понимания в европейских столицах; более того, патриотически настроенные представители Блока Юлии Тимошенко также начали принципиально ставить вопрос о невозможности образования «кремлевской коалиции» БЮТ-ПР ради реализации персональных амбиций Юлии ТИМОШЕНКО и ее стремления к абсолютной власти», – сказал он.

В этих условиях, отметил заместитель Главы Секретариата Президента, Ю.ТИМОШЕНКО стремится «бросить кость» патриотам в своей фракции, имитируя попытки восстановить коалицию демократических сил или обеспечить существование демократического большинства с участием НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

«При этом руководством БЮТ откровенно искажаются факты; в частности, утверждается, что Президент Украины якобы не идет на контакт с представителями коалиции", - сказал А.КИСЛИНСКИЙ. Он напомнил, что Президент четко объявил об основаниях, на которых возможно существование коалиции, называющей себя демократической. Это - реализация национальных интересов Украины, когда решения принимаются в нашем государстве, а не импортируются из-за границы после сепаратных переговоров.

В частности, решения, которые приняты по российскому сценарию относительно разбалансирования центральной и местной власти, нарушение дееспособности правоохранительных органов, наделение народных депутатов несвойственными полномочиями – должны быть отменены. Коалиция также должна четко определиться относительно поддержки принципа территориальной целостности и осуждения агрессии как средства решения международных конфликтов.

«Президент Украины убежден, что на этой основе, на основе ценностей, которые определены в программных документах демократических политических сил, полностью может существовать демократическое большинство Верховной Рады Украины. Глава государства будет приветствовать утверждение такого большинства. Однако в таком большинстве не место неискренности, игре за спинами у партнеров и использованию политического популизма», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.