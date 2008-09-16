Луценко считает силовой вариант маловероятным

Реализация силового варианта развития событий в Украине, о чем сегодня много говорят, маловероятна. В этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV уверял Юрий Луценко.

По словам министра внутренних дел, он выполнит любой законный приказ Верховного главнокомандующего, однако не допустит столкновения между силовиками.

Юрий Луценко: «Единственное, чего я боюсь, - чтобы не сработала в автономном режиме партия ястребов войны, которые, будучи политическими банкротами, доведя президента до тотальной потери доверия населения не вызвали за его спиной какую-то силовую провокацию, например, в Крыму. Этого я действительно боюсь, именно об этом сегодня публично говорю, чтобы никто не имел соблазна, не дай Бог, что-то подорвать или на кого-то напасть, столкнув разные политические силы и применив силовой вариант»