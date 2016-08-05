Луценко обсудил с послом Израиля сотрудничество в расследовании преступлений экс-чиновников Украины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в расследовании преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками Украины и их окружением.
Об этом говорилось сегодня во время их встречи, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
Отмечается, что Луценко очертил круг ключевых вопросов международного сотрудничества представителей правоохранительных органов Украины и Государства Израиль, а также подчеркнул необходимость налаживания тесных человеческих и профессиональных отношений между ними.
«Довольно использовать обходные пути, время искать прямые дороги. Украинское общество ждет от нас результатов еще вчера», – заявил генпрокурор.
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Белоцерковски в свою очередь сообщил о чрезвычайной важности для Государства Израиль связей с Украиной и значительном объеме работы, которая проводится совместно органами государственной власти стран.
Стороны также обсудили возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Министерством юстиции Государства Израиль и согласовали, что его подписание даст толчок новому витку взаимодействия стран в правоохранительной сфере, говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в апреле главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о вручении сообщения о подозрении экс-министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому, который скрывается в Израиле как гражданин этого государства Натан Розенберг.
Ставицкий в 2014 году был объявлен в розыск Интерпола. Против Ставицкого открыто, в частности, уголовное производство по статье 191 Уголовного кодекса (разворовывание средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).