Луценко обсудил с послом Израиля сотрудничество в расследовании преступлений экс-чиновников Украины

Об этом говорилось сегодня во время их встречи, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что Луценко очертил круг ключевых вопросов международного сотрудничества представителей правоохранительных органов Украины и Государства Израиль, а также подчеркнул необходимость налаживания тесных человеческих и профессиональных отношений между ними.

«Довольно использовать обходные пути, время искать прямые дороги. Украинское общество ждет от нас результатов еще вчера», – заявил генпрокурор.

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Белоцерковски в свою очередь сообщил о чрезвычайной важности для Государства Израиль связей с Украиной и значительном объеме работы, которая проводится совместно органами государственной власти стран.

Стороны также обсудили возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Министерством юстиции Государства Израиль и согласовали, что его подписание даст толчок новому витку взаимодействия стран в правоохранительной сфере, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в апреле главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ о вручении сообщения о подозрении экс-министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому, который скрывается в Израиле как гражданин этого государства Натан Розенберг.

Ставицкий в 2014 году был объявлен в розыск Интерпола. Против Ставицкого открыто, в частности, уголовное производство по статье 191 Уголовного кодекса (разворовывание средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).